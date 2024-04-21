شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تتعاقد على استيراد 200 ألف طن سكر خام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية على 200 ألف طن سكر خام مستورد وصول خلال الفترة من مايو الى اغسطس 2024 ليكون إجمالى ما تم التعاقد عليه الفترة الماضية والحالية 450 ألف طن سكر خام، وسيتم اعادة تكريره بـ مصانع سكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك لتعزيز المعروض بالأسواق من تلك السلعة الاستراتيجية الهامة والحفاظ على ثبات اسعارها بزيادة ضخه بالاسواق بجانب ما يتم إنتاجه من مصانع بنجر السكر وقصب السكر أيضا فى الوقت الحالى.

ويأتى ذلك فى ضوء تعزيز المخزون الاستراتيجى من السكر وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.