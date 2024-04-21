شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى فى جنوب السودان قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تفعيل التعاون بين مصر وجنوب السودان، بحضور كل من سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور هانى عاطف سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسفير حسام عيسى، مُساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص مصر على دعم التعاون مع جنوب السودان عبر تنفيذ مشروعات التعاون المشترك، بجانب الحرص على دعم جهود الشركات المصرية للبدء فى تنفيذ مشروعات مشتركة بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، اهتمام مصر بدعم العلاقات التاريخية الوثيقة مع الأشقاء فى جنوب السودان، مضيفًا أن الحكومة المصرية، ممثلة فى العديد من الجهات والوزارات، تنفذ بالفعل مشروعات تنموية فى جنوب السودان، فضلًا عن المنح والمساعدات التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لجنوب السودان.

وأكد وزير الخارجية، المضى قدمًا فى تنفيذ المشروعات التى يجرى إنشاؤها حاليًا، وكذلك مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مختلف المجالات التى يجرى الاستعداد للتوقيع عليها فى أقرب وقت، كما سيجرى خلال الفترة القريبة المُقبلة افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى، مثل فرع جامعة الإسكندرية فى مدينة "تونج"، والمدرسة الفنية فى مدينة "ورور"، بالإضافة إلى محطة الكهرباء الكبرى فى مدينة "رومبيك".