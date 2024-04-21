شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: ارتفاع بالحرارة من الثلاثاء حتى الخميس والعظمى تصل 42 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن النماذج ما زالت تؤكد الحالة المرتقبة من الارتفاعات القياسية في الحرارة بداية من الثلاثاء وتستمر الأربعاء والخميس، بالتزامن مع سيطرة كتلة باردة تبدأ من الشمال الغربي الأربعاء لتنشأ منطقة تناطح منخفض سطحي بارد مع جبهة جنوبية حارة يعمل على توسيع نطاق الحرارة وزيادة حدتها على الدلتا وباقي الجمهورية لتتعدى حاجز 40 – 42 ° م عدا الشمال الغربي.

أضاف فهيم، أن يوم الأربعاء سوف تبدأ الكتلة الباردة في السيطرة على الأجواء بالدلتا والوجه البحري مع اشتداد الحرارة أكثر على الصعيد لتصل إلى ما فوق 42 لـ43 درجة على جنوب الصعيد وعلى معظم مناطق سيناء، مع سيادة الرياح الجنوبية الساخنة "الشرد" على معظم المناطق خلال الثلاثة أيام "الثلاثاء ـ الأربعاء ـ الخميس".

‫ يشار إلى أن شهر برمودة بدأ من 9 أبريل ويستمر حتى 8 مايو وهو ثالث شهر في فصل "برت" يعني "الإنبات أو النمو" فى مصر القديمة، عندما ينتهى فيضان نهر النيل وتبدأ كل اراضي مصر فى الاكتساء باللون الأخضر.

ومن الأمثال المرتبطة بهذا الشهر "برمودة، دق العمودة" ، وهو ما يعني دق سنابل القمح بعد نضجها وتجهيز القمح للدراس أو تذرية حبوبه بعد الحصاد.