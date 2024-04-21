شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تنسق مع الكهرباء بشأن فترات تخفيف الأحمال خلال الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخاطب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وزارة الكهرباء بشأن تنسيق فترة تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني سواء لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية أو لطلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة، موضحة أن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب وتهيئة فترة الامتحانات لهم دون توتر أو قلق واستجابة لرغبات أولياء الأمور سيتم التنسيق بين الوزارات المعنية حرصا على مصلحة الطلاب.



جدير بالذكر أن أولياء أمور الطلاب طالبوا بوقف انقطاع الكهرباء واستثناء فترة الامتحانات من خطة تخفيف الأحمال ليتمكن الطلاب من المذاكرة ولمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وسهولة التحضير والمراجعة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق 10 يونيو المقبل بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 25 مايو المقبل وتستمر حتى 6 يونيو 2024.