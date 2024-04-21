شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يصدر تعليمات بعدم إزالة أعلام فلسطين خوفا من تفخيخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الرقابة الداخلية في سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أوامر وتعليمات للمستوطنين والقوات الأمنية والعسكرية، بعدم إنزال الأعلام الفلسطينية خوفا من تفخيخها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمستوطن يحاول إزالة العلم الفلسطيني من أراضي قرية المغير شرقي مدينة رام الله في الضفة الغربية.

ووثقت مستوطنة إسرائيلية، تعرُّض مستوطن لكمين بعد ركله العلم الفلسطيني وانفجار عبوة ناسفة أسفله مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة نقل على أثرها إلى المستشفى، وفق لوسائل إعلام عبرية.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون، في موقع عملية التفجير قرب بلدة المغير شرق رام الله.