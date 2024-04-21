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القاهرة - سامية سيد - استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب متدربات الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" بعد اجتيازهن لجميع مراحل التقديم الشاقة للبرنامج، مروراً بالتسجيل الإلكتروني وفرز الأوراق والاختبارات والتي اختتمت بالمقابلات الشخصية للمتقدمات.

بدأ اليوم بجلسة تعريفية عن الأكاديمية والخدمات التي تقدمها، ثم انطلقت فعاليات اليوم التدريبي الأول للبرنامج، والذي تبدأ من خلاله رحلة ممتدة تتنوع فيها الدراسة بين المعارف النظرية ودراسات الحالة العملية من محاضرات وورش عمل ونقاشات حوارية مفتوحة وزيارات تفاعلية.

يعتبر برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" من أهم برامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" التي تقدمها الأكاديمية تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تهدف لتنمية المهارات الشخصية والقدرات القيادية لدى السيدات المصريات من خلال صقل المعارف النظرية لديهن وإتاحة المجال للتدريب العملي والملاحظة الدقيقة والتعرف على المؤسسات المختلفة في الدولة.

متدربات الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

"الوطنية للتدريب" تستقبل متدربات الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"



