شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد ضوابط عقد امتحانات الثانوى العام الورقية والإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا للمديريات أكدت فيه على أنه تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسى الثانى يوم 8 مايو وتنتهى يوم 23 مايو، موضحة أنه تكون الورقة الامتحانية عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وأسئلة مقالية بنسبة 15% على أن تكون الأسئلة المقالية ورقية فى توقيت واحد، أما الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت أو تم كسره أو فقده يتم إمتحانه ورقيًا.

وأوضحت الوزارة أن يكون الامتحان الإلكترونى هو الامتحان الورقي، على أن تعقد امتحانات طلاب الدمج ورقيًا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، وشكل ونوع الأسئلة والتي تتضمن 85% منها اختيار من متعدد و15% مقالي.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على رابط مواصفات الورقة الامتحانية للتعليم العام لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المواد الدراسية ويستطيع الطالب التعرف على المواصفات لمعرفة تفاصيل وشكل الامتحانات في جميع المواد، كما يلي.

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور».

- بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع المنهج.