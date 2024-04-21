شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: سفارة مصر ببرن تنجح فى استعادة جزء من تمثال للملك رمسيس الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية اليوم، الأحد، أن السفارة المصرية في برن بسويسرا نجحت في استرداد قطعة أثرية فريدة تنتمي للحضارة المصرية القديمة يعود تاريخها إلى 3400 عام، وهي عبارة عن جزء مقتطع من تمثال جماعي للملك رمسيس الثاني.

وتسلم القطعة الأثرية سفير جمهورية مصر العربية في برن وائل جاد، من مديرة المكتب الثقافي الفيدرالي السويسري في يوليو 2023.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للحفاظ على تاريخها وإرثها الحضاري، وفي ظل تكليفات وزير الخارجية سامح شكري لاسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها الخارجية المصرية عبر سفارتها بالخارج وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وأشارت الوزارة إلى أن السفارة المصرية في برن قامت بالتنسيق مع مديرة مكتب شركة مصر للطيران في جنيف لتولي شحن القطعة المشار إليها مجاناً على خطوطها وإعادتها إلى أرض الوطن.

وقامت وزارة الخارجية متمثلة في مكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية بتسليم وزارة السياحة والآثار صندوق خشبي يحتوي على مجسم لجزء من رأس الملك رمسيس الثاني والذي تم سرقته من الموقع الأثري في أبيدوس.

ويعكس تسلم القطعة الأثرية استمرار التعاون والتنسيق بين السفارة المصرية في برن ومكتب الثقافة الفيدرالي السويسري، والذي كان قد تمخض عن استلام السفارة لعدد من القطع الأثرية المصرية التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة منذ أغسطس 2021.