ورشة عمل بعنوان "كريات صديقة للبيئة واقتصادية تستخدم في العديد من التطبيقات"

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القاهرة - سامية سيد - تعقد غدا الإثنين 22 أبريل بالمركز القومي للبحوث ، تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتور ولاء شتا المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية - ورشة عمل تحت عنوان" كريات صديقة للبيئة واقتصادية تستخدم فى العديد من التطبيقات ".

وأشار الدكتور مدحت إبراهيم عميد معهد البحوث الفيزيقية السابق بأن الورشة تستعرض مخرجات المشروع البحثى الممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وتقدم طريقة مبسطة واقتصادية لتصميم وتنفيذ جهاز بغرض تحضير كريات بالاعتماد على تقنية الطباعة ثلاثيّة الأبعاد ويمكن إستخدام الكريات فى العديد من التطبيقات. وتعتبر الكريات بمثايه كبسولات متناهيه فى الصغر تدخل فى العديد من التطبيقات المهمه لأنها يمكن تحسينها بتقنيه النانو فتتحكم فى عمليه دخول وخروج المكونات منها أو إليها وبالتالى فهى قد تكون عامل فعال فى علاج بعض المشكلات مثل تلوث المياه عن طريق امتصاص الملوثات داخل هذه الكريات أو يمكنها أن تحمل بعض المكونات وتتحكم فى عمليه خروجها وبالتالى يمكن أن تستخدم كناقلات.



أضاف إبراهيم أيضآ بأن هناك تطبيقات ثلاثه يتم تناولها فى هذا المشروع على النحو التالي:

التطبيق الاول: يتم استخدام الكريات لازالة الملوثات من البيئة المائية.

التطبيق الثاني: استخدام الجرافين مع الكريات لتحسين قدرة الكريات على الاحتفاظ وإطلاق السائل العضوى بداخل الكريات ويمكن تطويع هذا التطبيق للاستخدامات البيئية فى زياده خصوبة التربة الرملية باستخدام الكريات كاسمده ذكيه.

التطبيق الثالث: استخدام كريات من عديد السكريات والسيراميك الحيوى بمساعدة بعض الأكاسيد النانومترية للتطبيق فى مجال هندسة الأنسجة.



يذكر أنه بالفعل تم تصميم وتنفيذ الجهاز داخل معمل النمذجة الجزيئية والأطياف بشبكة المعامل المركزية بالمركز القومى للبحوث فى إطار الجهد المملوس من الباحثين بالمركز القومى للبحوث لتعميق التصنيع المحلي.



تتم الورشة برئاسة الدكتور أسامه عثمان الرئيس الأسبق لقسم الطيف بالمركز القومى للبحوث وبتنسيق الدكتورة حنان الحايس رئيس قسم الفيزياء السابقة بكلية البنات جامعة عين شمس.

كما يحاضر بالورشة كل من الدكتورة نيره محمد من كلية العلوم جامعه المنصورة وكذلك الدكتور إسلام جمعه من الجامعه البريطانيه بالإضافة إلى بروفسير ريتشارد هوفر من الولايات المتحده الامريكيه.