شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يرافق حملات التموين لمتابعة خفض سعر الخبز السياحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رافق ”الخليج 365”، الحملات الرقابية لمديرية تموين محافظة الجيزة على المخابز السياحية، اليوم الأحد؛ لمتابعة التزام أصاحب المخابز بتخفيض أسعار الخبز، بعد تراجع سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%.

قادت الحملات الرقابية على المخبز السياحية، هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، بحضور كلًا من محسن عابدين إمام مدير إدارة تموين الدقي والعجوزة، والدكتور بلال كامل رئيس الرقابة بإدارة تموين الدقي والعجوزة، وعدد من العاملين بمديرية التموين بالجيزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جاء ذلك بالتزامن مع صدور قرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر بسعر الرغيف وزن 80 جراما بـ 150 قرشا ووزن 40 جراما بـ 75 قرشا ووزن 25 جرام 50 قرشا، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو بـ 150 قرش ووزن 50 جرام و100 قرشا وزن 35 جرام.

وألزم القرار المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية العاملة في انتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والاوزان والحد الاقصى للسعر المقرر لكل وزن وكل مخالفة لاسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته وكل مخالفة باوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.



العيش السياحى



العيش السياحى



العيش السياحى



انخفاض سعر العيش السياحى



انخفاض سعر العيش السياحى



انخفاض سعر العيش السياحى



انخفاض سعر العيش السياحى



انخفاض سعر العيش السياحى



بيع العيش السياحى



بيع العيش السياحى



جولة مديرية التمين بالجيزة على مخابز العيش السياحى



جولة مديرية التمين بالجيزة على مخابز العيش السياحى



جولة وكيلة وزارة التموين



سعر العيش السياحى



شراء العيش السياحى



صناعة العيش السياحى



صناعة العيش السياحى



صناعة العيش السياحى



عيش سياحى



مخبز عيش سياحى



هالة غريب وكيلة وزارة التموين بالجيزة



وكيلة الوزارة تقوم بجولة عللى المخابز



وكيلة الوزارة تقوم بجولة عللى المخابز