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الأطباء البيطريين تعلن أسماء الدفعة 48 للحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين قائمة أسماء الدفعة 48 الجديدة من الأطباء البيطريين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، والتي تشمل 100 طبيب بيطري.

وقال الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، إن حصول دفعات متتالية من الأطباء البيطريين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية دون قضايا، يأتى تفعيلا للإتفاق المُبرم بين النقابة العامة للأطباء البيطريين ووزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن النقابة العامة للأطباء البيطريين، كان يقوم بتخليص كافة الإجراءات لمن يتقدمون بطلبات لذلك، مشيرا إلى استمرار دعم النقابة لأعضائها في كافة تخصصاتهم، وتقديم كافة المساعدات اللازمة لتيسير أعمالهم.

وجاء كشف الأسماء كالتالي:

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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