شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة: متابعة يومية للمخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محسن عابدين إمام مدير إدارة تموين الدقي والعجوزة، إن أسعار الخبز بدأت في الانخفاض بعد عيد الفطر المبارك بالتزامن مع انخفاض سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%، مشيرًا إلى أن الإدارة توجه حملات على مستوى الإدارة لمتابعة سير العمل داخل المخابز.

جاءت تصريحات مدير إدارة تموين الدقي والعجوزة، خلال حملة رقابية وتفتيشية لمديرية التموين بالجيزة بقيادة هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، صباح اليوم الأحد، على المخابز السياحية، لمتابعة التزام أصحاب المخابز بأسعار الخبز والأوزان المحددة.

وأضاف محسن عابدين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سعر الخبز السياحي انخفض، ليكون رغيف الخبز وزن 80 جرامًا بـ 150 قرشًا، ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ 75 قرشًا.

وأشار إلى أن الإدارة تتابع بشكل يومي، على مدار الساعة سير العمل داخل المخابز والتزام أصحابها بالأسعار والأوزان المقررة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهالة غريب وكيل مديرية التموين بالجيزة.

يُذكر أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر بسعر الرغيف وزن 80 جراما بـ150 قرشا ووزن 40 جراما بـ 75 قرشًا ووزن 25 جرام 50 قرشا، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو بـ 150 قرش ووزن 50 جرام و 100 قرشا وزن 35 جرام.

وألزم القرار المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية العاملة في انتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والاوزان والحد الاقصى للسعر المقرر لكل وزن وكل مخالفة لاسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته وكل مخالفة باوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.



العيش السياحى



العيش السياحى



العيش السياحى



انخفاض سعر العيش السياحى



انخفاض سعر العيش السياحى



انخفاض سعر العيش السياحى



انخفاض سعر العيش السياحى



انخفاض سعر العيش السياحى



بيع العيش السياحى



بيع العيش السياحى



جولة مديرية التمين بالجيزة على مخابز العيش السياحى



جولة مديرية التمين بالجيزة على مخابز العيش السياحى



جولة وكيلة وزارة التموين



سعر العيش السياحى



شراء العيش السياحى



صناعة العيش السياحى



صناعة العيش السياحى



صناعة العيش السياحى



عيش سياحى



مخبز عيش سياحى



هالة غريب وكيلة وزارة التموين بالجيزة



وكيلة الوزارة تقوم بجولة عللى المخابز



وكيلة الوزارة تقوم بجولة عللى المخابز