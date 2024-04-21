تموين الجيزة: انخفاض سعر طن الدقيق انعكس على سعر رغيف الخبز السياحى

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور بلال كامل رئيس الرقابة بإدارة تموين الدقي والعجوزة، إن انخفاض سعر طن الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز السياحى "الحر" من 21 ألف جنيه إلى حوالي 16 ألف جنيه، انعكس على سعر رغيف الخبز.

جاءت تصريحات رئيس الرقابة بإدارة تموين الدقي والعجوزة، صباح اليوم الأحد، خلال حملات المتابعة والرقابة التي نفذتها مديرية التموين بالجيزة بقيادة هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، لمتابعة التزام أصحاب المخابز السياحية بأسعار الخبز المقررة.

وأضاف رئيس الرقابة بإدارة تموين الدقي والعجوزة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المديرية تنظم حملات لمتابعة أوزان رغيف العيش المنصوص عليها في قرار تخفيض الأسعار، وتستقبل شكاوى المواطنين على مدار اليوم، موضحًا أن رغيف الخبز السياحى وزن 80 جرامًا سعره بعد التخفيض 150 قرشًا، ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا، وذلك بعد أن كان يتراوح سعره ما بين 2.5 جنيه و3 جنيهات.

وأشار إلى أن دور الإدارة الرقابي يكمن في التأكد من أن رغيف الخبز داخل المخابز مطابق للوزن ويُباع بالسعر المقرر، إذ تشمل المواصفات القياسية لرغيف الخبز السياحي، ألا يقل قطر الرغيف عن 18 سم، ويكون بوزن 40 جرامًا أو 80 جرامًا، مناشدًا المواطنين بتفعيل دورهم الرقابي والإبلاغ عن أي مخالفات تواجههم بشأن رغيف الخبز.

يُذكر أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر بسعر الرغيف وزن 80 جراما بـ150 قرشا ووزن 40 جراما بـ 75 قرشا ووزن 25 جرام 50 قرشا، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو بـ 150 قرش ووزن 50 جرام و100 قرشا وزن 35 جرام.

وألزم القرار المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية العاملة في انتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والاوزان والحد الاقصى للسعر المقرر لكل وزن وكل مخالفة لأسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته وكل مخالفة باوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.



العيش السياحى



العيش السياحى



العيش السياحى



انخفاض سعر العيش السياحى



انخفاض سعر العيش السياحى



انخفاض سعر العيش السياحى



انخفاض سعر العيش السياحى



انخفاض سعر العيش السياحى



بيع العيش السياحى



بيع العيش السياحى



جولة مديرية التمين بالجيزة على مخابز العيش السياحى



جولة مديرية التمين بالجيزة على مخابز العيش السياحى



جولة وكيلة وزارة التموين



سعر العيش السياحى



شراء العيش السياحى



صناعة العيش السياحى



صناعة العيش السياحى



صناعة العيش السياحى



عيش سياحى



مخبز عيش سياحى



هالة غريب وكيلة وزارة التموين بالجيزة



وكيلة الوزارة تقوم بجولة عللى المخابز



وكيلة الوزارة تقوم بجولة عللى المخابز