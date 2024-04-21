شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: تقديم 8 ملايين خدمة لمنتفعى التأمين الشامل بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، زيارة تفقدية إلى عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية، بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى وكافة المتعاملين.

وشملت الزيارة، تفقد مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبوخليفة، بالإضافة إلى مركز طب أسرة الرحمة التابعين للهيئة في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، حيث وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية باستمرار تقديم الدعم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية الأقسام المختلفة في مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبوخليفة، بما في ذلك أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة والعمليات، بالإضافة إلى الاطمئنان على كفاءة منظومة طب الأسرة وخدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة في مركز طب أسرة الرحمة، كما قام بتفقد عيادات طب الأسرة والتخصصية في المركز ومراجعة نظام التسجيل الإلكتروني للملفات الصحية للمنتفعين، بهدف التأكد من سهولة الوصول إلى المعلومات الطبية الخاصة بالمرضى.

وحرص الدكتور أحمد السبكي، أيضًا خلال الزيارة على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول استمرارية الارتقاء بمنظومة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى، كما حرص على استطلاع آراء ورضاء المرضى، بهدف الحصول على تقييم شامل للخدمات المقدمة وتوفير المساحة لتعبيرهم عن أي استفسارات أو اقتراحات قد يكون لديهم، بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، أشار السبكي، إلى أنه تم تقديم أكثر من 8 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الشامل في مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات والمجمعات الطبية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية حتى الآن، ومن هذا الإجمالي، يشمل ذلك تقديم أكثر من 3 مليون خدمة في مجمع الإسماعيلية الطبي، و750 ألف بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، و750 ألف خدمة في مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبوخليفة، و265 ألف خدمة في مركز طب أسرة الرحمة.

وفي ختام الزيارة، أثنى الدكتور أحمد السبكي، على جهود الفرق الطبية والإدارية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتي تساهم بشكل كبير في خدمة وعلاج المرضى، وأكد على الدور الحيوي والمهم الذي يلعبونه في تعزيز منظومة الرعاية الصحية وضمان راحة وسلامة المرضى.

وأكد السبكي، الاستمرار في دعم وتطوير البنية التحتية الصحية والمعلوماتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بهدف تلبية احتياجات وتطلعات المرضى وتحقيق رؤية هيئة الرعاية الصحية في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمعايير عالمية، وتوفير رعاية صحية عالمية الجودة ومتكاملة للجميع.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته اليوم إلى محافظة الإسماعيلية، عدد من قيادات الهيئة ورؤساء الإدارات المركزية ومدراء الإدارات العامة ومشرفي العموم، بالإضافة إلى قيادات الفرع ومدراء الإدارات والمنشآت الصحية المختلفة التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية.