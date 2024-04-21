شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل وفدًا من الخبراء الطبيين الفرنسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، وفدًا من الخبراء الطبيين الفرنسيين، وذلك على هامش زيارته لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية.

وضم وفد الخبراء الطبيين الفرنسيين، كلًا من الدكتور رؤوف سالتي، أخصائي الجراحات العامة وجراحات المسالك، والسيد إريك باسكال فافر، أخصائي جراحات العظام وعلاج الكسور، والسيد دينيس جان ماري جارنييه، أخصائي جراحات الأوعية الدموية، والسيدة فانيسا ماري تيريز برناديت، أخصائي التمريض.

وخلال الزيارة، قام رئيس هيئة الرعاية الصحية والوفد الفرنسي بجولة تفقدية شاملة لمختلف الأقسام في مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبوخليفة التابعين للهيئة في الإسماعيلية، حيث اطلعوا على التجهيزات الطبية ومنظومة الميكنة والتحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية المتبعة في المنشآت الصحية ومستوى الاعتمادات والجودة ومكافحة العدوى، وتمت زيارة أقسام الطوارئ والعمليات والجراحات والرعايات المركزة والقسطرة بالإضافة إلى الأقسام الداخلية والغرف والأجنحة الفندقية والمعامل والأشعة والصيدليات أيضًا.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته بزيارة الوفد الفرنسي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تشمل إجراء عمليات جراحية دقيقة ومتخصصة في مستشفيات الهيئة، بالإضافة إلى تدريب مقدمي الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية على رأس العمل على أحدث التقنيات والممارسات الطبية العالمية، وأهمها في مجالات جراحات العظام والأوعية الدموية.

وأشار السبكي، إلى أن استراتيجية الهيئة ترتكز على محورين عمل للتدريب والتعليم الطبي المستمر لتعزيز مهارات وقدرات مقدمي الرعاية الصحية وتوطين أفضل الخبرات الدولية، الأولى: استقدام الخبراء الأجانب، والثانية: إرسال البعثات للخارج، مؤكدًا أهمية توطين الخبرات وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة ومواكبة التطورات العالمية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تعكس زيارة الوفد الفرنسي تعزيزًا للشراكة الطبية الدولية في مصر، وتعكس التزام هيئة الرعاية الصحية بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة ومواكبة التطورات العالمية.

وتابع السبكي: نتطلع إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع الخبراء الطبيين الفرنسيين في المستقبل، ونؤكد على استمرار جهودنا لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية وتطوير القطاع الصحي في مصر وضمان مستقبل مشرق وصحي للجميع.

وأشاد الخبراء الفرنسيون، بمستوى المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وأعربوا عن إعجابهم بالبنية التحتية المتطورة والمعلوماتية في المنشآت الصحية، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية والفندقية العالية المستوى، وفرق العمل الطبية المتميزة، وأكدوا أن مصر شهدت طفرة نوعية في مجال الرعاية الصحية، معبرين عن إعجابهم بالتقدم السريع الذي حققته مصر في هذا المجال.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية، عدد من قيادات الهيئة ورؤساء الإدارات المركزية ومدراء الإدارات العامة ومشرفي العموم، بالإضافة إلى قيادات الفرع ومدراء الإدارات والمنشآت الصحية المختلفة التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية.