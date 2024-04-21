شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وزارة التموين للمواطنين عند شراء الخبز السياحى بعد تخفيض السعر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، عددًا من النصائح للمواطنين خلال شراء الخبز السياحي بعد خفض سعر رغيف الخبز وزن 80 جرامًا لـ150 قرشًا، ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا لـ75 قرشًا، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%.

جاءت توجيهات وكيل وزارة التموين بالجيزة، صباح اليوم الأحد، خلال جولتها التفقدية على المخابز السياحية؛ لمتابعة التزام أصحاب المخابز بأسعار الخبز المحددة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الاستجابة السريعة لأصحاب المخابز السياحية لخفض سعر رغيف الخبز، مشيرة إلى أن سعر طن الدقيق انخفض من 23 ألف جنيه لـ15 ألف و800 جنيهًا، مما أسفر عن انخفاض سعر الخبز السياحي.

وطالبت هالة غريب المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تموينية، موضحة طرق التواصل مع المديرية للإبلاغ عن حالات احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري بكافة صوره حفاظًا على حقوقهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها، وذلك على النحو التالي:

-المخالفات الخاصة برغيف الخبز/ التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01123841523.

-الشكاوى الخاصة بالبطاقات التموينية/ التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01121269412.

-الشكاوى الخاصة باسطوانة البوتوجاز: 01141434995.