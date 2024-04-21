شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة: استجابة سريعة من أصحاب المخابز لخفض سعر الخبز السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، عن تنفيذ عدد من الحملات على مناطق مختلفة نطاق المحافظة، منها الدقي والعجوزة والهرم والعمرانية والصف والعياط؛ لمتابعة التزام أصحاب المخابز السياحية بأسعار الخبز المقررة، مشيرة إلى أن ما يقرب من 80% من أصحاب المخابز التزموا بخفض سعر رغيف الخبز السياحي.

جاءت تصريحات وكيل وزارة التموين بالجيزة، خلال حملة رقابية وتفتيشية نفذتها صباح اليوم الأحد، على المخابز السياحية نطاق أحياء المحافظة، لمتابعة التزام أصحاب المخابز بأسعار الخبز والأوزان المحددة.

وقالت وكيل وزارة التموين بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هناك استجابة وكبيرة وسريعة جدًا من أصحاب المخابز السياحية لخفض سعر الخبز، وأن المديرية ستستمر بشكل يومي، في متابعة المخابز والتزامها بخفض أسعار الخبز السياحي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدة: "إلا قوت المواطن، الخبز سلعة أساسية لازم توصل لكل مواطن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين".

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر بسعر الرغيف وزن 80 جراما بـ150 قرشا ووزن 40 جراما بـ 75 قرشا ووزن 25 جراما 50 قرشا، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ150 قرشا ووزن 50 جراما و100 قرش وزن 35 جراما.