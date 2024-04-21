شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تستقبل طلبة كلية حقوق جامعة عين شمس للتعريف برسالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت النيابة الإدارية اليوم وفدًا من طلبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وبصحبتهم الدكتور وليد عوض مدرس بقسم فلسفة التاريخ وقانونه ومدير وحدة التعلم الإلكتروني؛ وذلك في إطار تعريف دارسي القانون برسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.

وفي مستهل الزيارة استمع الوفد لمحاضرة تعريفية حول نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية ضمن منظومة العدالة المصرية، والبناء التنظيمي للنيابة الإدارية ودورها الهام في مكافحة الفساد المالي والإداري، مع استعراض لأبرز القضايا التي باشرت تحقيقها النيابة الإدارية، كما تم إلقاء عدد من المحاضرات استمعوا خلالها لطبيعة عمل الإدارات والوحدات المركزية بالنيابة الإدارية، وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، إلتقى فيها الوفد بعدد من السادة المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة.

واختتم اللقاء بصورة تذكارية للوفد مع المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك في في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة النيابة الإدارية وجامعة عين شمس، وتحت رعاية رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور محمد صافي عميد كلية حقوق عين شمس.