شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع سفراء الأزهر يفتتح برنامج التخريج ودراسة الأسانيد بالتعاون مع كلية أصول الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مشروع «سفراء الأزهر» التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع كلية أصول الدين بالقاهرة الدورة التخصصية التي تقام بمقر كلية أصول الدين بالقاهرة، بعنوان «التخريج ودراسة الأسانيد» بمشاركة 70 متدربًا من الطلاب والباحثين والمهتمين بالعلوم الدينية والشرعية، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام متتالية.

في كلمته رحب الدكتور محمود حسين - عميد الكلية، بالحضور أعضاء هيئة التدريس والباحثين المشاركين في الدورة، وقد أشاد بالجهد المتميز والواضح للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر واصفًا هذا الصرح العظيم بقوله: "منظمة الأمم الأزهرية" مُعللًا وصفه هذا بأن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تضم في رحابها الجميع من داخل الجامعة مع اختلاف الألسنة والجنسيات، وموجهًا الشكرللدكتور محمد المحرصاوي نائب رئيس المنظمة على جهد سيادته المبذول في الجامعة وفي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وأن سيادته يمهد كل السبل للنهوض بالعملية التعليمية والتثقيفية.

وأوصى الباحثين والمشاركين بضرورة الحضور والالتزام التام لتحصيل الفائدة المرجوة من البرنامج التدريبي، ومشيرًا إلى أن هذا البرنامج هو نقطة الانطلاق.

كما قدم الدكتور محمد فارس عضو هيئة التدريس بالكلية ومنسق «سفراء الأزهر» بالكلية، كلمة تعريفية بالمشروع والأنشطة والفعاليات التي تقدمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس على رأسهم الدكتور جميل تعيلب - وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم، و الدكتور مجدي عبدالغفار - أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ورئيس وحدة الجودة بالكلية، و الدكتور عبدالله محيي عزب العميد الأسبق للكلية، والدكتور حذيفة المسير أستاذ العقيدة والفلسفة بالكلية، و الدكتور عماد الشربيني - رئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، و الدكتور أحمد شبل - مدرس الحديث وعلومه بالكلية، و الدكتور رفعت عبدالرحمن مدرس العقيدة بالكلية، والدكتور أحمد عبدالعظيم المدرس المساعد بقسم العقيدة والفلسفة بالكلية.