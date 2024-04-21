شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: انخفاض سعر الخبز سيؤدى لتراجع أسعار سندوتشات الفول والطعمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار الخبز السياحي سيكون له مردود على سلع أخرى وأهمها مطاعم الفول والطعمية، قائلا: "سندويتش الفول والطعمية مختلف الحاجات اللي بيتعامل عليها عيش و20% من تكلفة الفول والطعمية عيش والزيت نزل أيضا وجميع أسعار زيت الخليط نزلت والسعر سيتأثر".

وأشار علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن التوجه الآن متابعة النزول المستمر، لأن أسعار الجملة ما زالت تنخفض وبالتالى أسعار التجزئة تستمر في النزول، مفيدا بأن لدينا 38 ألف مخبز منهم 37500 مخبز ملتزمين بقرار التخفيض حتى الآن والغالبية ملتزمة".

وتابع: "هيبقى في تفتيش مستمر على المخابز لمتابعة تنفيذ القرار وعدد كبير من المخابز بتشتغل يدوي وبالتالي ندرس حاليا تطبيق فكرة دخول المواطن الفرن ويختار العيش ويشتري بالوزن بدلا من الجدل بسبب عدم قدرة تحديد وزن الرغيف بين مخبز وآخر".

