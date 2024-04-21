شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلية العزبى تُطلق فرع Flagship الأول من نوعه فى مصر.. محاكية لمستوى الصيدليات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صيدلية العزبي عن افتتاح أول فرع Flagship الجديد في مول مصر، وذلك في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، حيث يجسد الفرع الجديد مفهومًا حديثاً للصيدليات في مصر.

وأعرب السيد عمار عقلان، الرئيس التنفيذي لمجموعة صيدلية العزبي، عن حماسه لافتتاح الفرع الجديد، الذي يعتبر اللبنه الأولى لتطبيق خطط واستراتيجيات التحول الشامله للشركة التي تضع "الضيف" في مركز اهتمامها.

وأضاف: تمثل هذه الصيدلية البداية الحقيقية لتحقيق رؤيتنا لتقديم الخدمات الصيدلانيه والتجربة التسويقية المختلفة، لنكون شريكًا في الصحة والجمال لكل ضيف بالصورة الأمثل.

وتابع عقلان أن الشركة بشكلها الجديد بعد الشراكة مع صندوق مصر السيادى تهدف إلى التوسع في جميع أنحاء الجمهورية وتقديم خدمات صحية مختلفة في القريب العاجل لتكون مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

وأكد على مبدأ التطوير المستمر والسعي لتقديم المزيد من منتجات الصحه والجمال والعناية الشخصيه وتوفير تجربة تسويقية مختلفة، من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي والاستثمار في الكادر البشري وتطوير سلاسل الامداد، وذلك لتسهيل وصول المنتجات والأدوية بطريقة أمنة وسلسه، بالإضافة لتقديم الخدمات الصحية الراقية التي تليق بضيوفنا الكرام، من خلال الصيدليات المنتشره في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال التطبيقات الرقمية الحديثة.

يُذكر أن مجموعة صيدلية العزبي قد قامت بإفتتاح 34 فرعًا جديدًا منذ بداية عام 2024 لتصل إلى 334 فرعًا بمختلف أنحاء الجمهورية.