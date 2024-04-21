شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مسجدا في بيت لحم وتمنع المصلين من الخروج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مسجدا في قرية حرملة، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، لوكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال حاصرت مسجد القرية ومنعت المصلين من الخروج منه، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

والتزمت مدن الضفة الغربية وقراها، اليوم الأحد، بالإضراب الشامل الذي أعلنته قوى وفصائل وطنية وإسلامية، وطال كافة مناحي الحياة، رفضا لما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه ضد الفلسطينيين من قمع وإبادة وترهيب.

واستجابة لدعوات الإضراب بالضفة الغربية عقب مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم نور شمس قرب مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية، والتي راح ضحيتها 14 فلسطينيا في حصيلة غير نهائية، وتزامنا مع مجازر الاحتلال في قطاع غزة، أغلقت المحال التجارية والمؤسسات التعليمية والصحية الخاصة والعامة أبوابها.