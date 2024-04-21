شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية: مشروع حياة كريمة يؤثر بالخير فى معيشة 58 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية، إن إدراج المجتمع المدني في خطة التنمية 2030، هو أحد أهداف التنمية المستدامة لدوره المكمل والأساسى مع الدور الحكومى في مجالات متخصصة مع مجتمعات مختلفة، وقد ثبت ذلك من خلال مشروع حياة كريمة، والذى يؤثر بالخير فى حياة 58 مليون مواطن مصري، ونتائجه المرجوة المتمثلة في مكافحة الفقر.

وأشار السفير في حوار مع المجتمع المدنى الذى أقيم على هامش مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، بحضور كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى، إلى أن جميع المشروعات التي يساهم الاتحاد الأوروبى في تمويلها ضمن وثيقة الأولويات التي توقيعها 2021 -2027، يمثل دور المجتمع المدنى مكون هام بها.

ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أن الأزمة في السودان الشقيق، وبعد لجوء عدد كبير من الافراد السودانين إلى مصر، ساهمت منظمات المجتمع المدنى في حل الأزمة،وكذلك الأمر حدث في أحداث غزة، بما قامت به منظمة الهلال الأحمر، وقوافل الإغاثة المستمربما يؤكد على دور المجتمع المدنى في تخفيف الظروف الطارئة.

وأكد السفير على أن الدولة حريصة على دعم المجتمع المدنى وشركاء التنمية والأمم المتحدة ، وتم وضع الخطط المستدامة لتحقيق مزيد من الدعم والنجاح.

