شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 350 حالة إشغال خلال حملات مكبرة بحى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام بحي إمبابة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات عن رفع 350 حالة إشغال بشوارع (الغاز، وكورنيش النيل بالوراق، والعروبة، والقومية، والنصر، والجمعية)، وإبداع المضبوطات في مخازن الحي، مما ساهم في تحقيق الانضباط بالشارع، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية، مشددًا على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدى على أرصفة المشاة، وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بالتنسيق مع هيئة النظافة، مؤكدًا ضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء، وعدم السماح بالتعدى على الرقعة الزراعية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.



