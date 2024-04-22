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وزير الزراعة يعلن استقبال أسواق المملكة العربية السعودية للبصل المصري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبال الأسواق السعودية للبصل المصرى و ذلك بناء على الاتصال الذي أجراه "القصير" مع المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير الزراعة والبيئة والمياه بالمملكة .

كما تم التواصل على المستوى الفني من خلال الحجر الزراعي المصري بنظيره السعودي حيث تم اعادة تواجد البصل المصري على منصة استيراد المنتجات الزراعية الى المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في اطار جهود وزارة الزراعة لدعم منظومة الصادرات المصرية الي دول العالم .

الجدير بالذكر أنه تم استئناف تصدير البصل اعتبارا من اول ابريل الجاري مع بداية موسم الحصاد الجديد، حيث تم تصدير اكثر من 6000 طن حتى الآن إلى مختلف دول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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