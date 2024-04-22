شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن استقبال أسواق المملكة العربية السعودية للبصل المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبال الأسواق السعودية للبصل المصرى و ذلك بناء على الاتصال الذي أجراه "القصير" مع المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير الزراعة والبيئة والمياه بالمملكة .

كما تم التواصل على المستوى الفني من خلال الحجر الزراعي المصري بنظيره السعودي حيث تم اعادة تواجد البصل المصري على منصة استيراد المنتجات الزراعية الى المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في اطار جهود وزارة الزراعة لدعم منظومة الصادرات المصرية الي دول العالم .

الجدير بالذكر أنه تم استئناف تصدير البصل اعتبارا من اول ابريل الجاري مع بداية موسم الحصاد الجديد، حيث تم تصدير اكثر من 6000 طن حتى الآن إلى مختلف دول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية.