شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط رياح وأتربة.. حالة الطقس حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة 26 ابريل 2024، حيث تشهد هذه الفترة طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :

- الاثنين 22 أبريل 2024:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والاتربة علي اقصي الغرب على فترات متقطعة.

- من الثلاثاء 23 أبريل إلى الخميس 25 أبريل 2024:

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا

- الثلاثاء 23 أبريل 2024

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه الوجه البحري وجنوب الصعيد وتؤدى إلى تدهور الرؤية الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية .

- الأربعاء 24 أبريل 2024:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية علي فترات متقطعة.

أتربة عالقة على اغلب الأنحاء.

- الخميس 25 أبريل 2024

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أتربة عالقة على أغلب الأنحاء.

- الجمعة 26 ابريل 2024

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



