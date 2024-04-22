شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن انتظام الكهرباء بجميع المدارس أثناء انعقاد الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس القاهرة أثناء فترة انعقاد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة فى الفترة من ٢٠٢٤/٥/٨ حتى ٢٠٢٤/٧/٢٠.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تعقد خلال الفترة من 8 مايو إلى 23 مايو 2024.

ويؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائى وما يعادله، الامتحانات فى الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الإثنين 13 مايو.

وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائى وما يعادله ستكون فى الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو.

وامتحانات الصف الأول الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

وامتحانات الصف الثانى الاعدادى العام والرياضى وما يعادله الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

وامتحانات النقل الإعدادى المهنى وما يعادله من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الأربعاء 2024 /5/8 حتى الثلاثاء 2024 /5/21.

وامتحانات النقل للتعليم الثانوى العام من الأحد 2024 /5/12 إلى الخميس 2024 /5/23.

وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو.

امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادى يومى الاثنين الموافق 2024 /4/29، الثلاثاء 2024 /4/30 مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.