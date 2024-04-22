شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 22/4/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:48 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:48
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:50 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:56 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:43
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:46 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:41
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:13 م
وقت صلاة العشاء 7:32 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:53 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:32
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