شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 22/4/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:48 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 3

موعد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:48

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:50 ص

موعد صلاة الظهر 11:58

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:33 م

موعد صلاة العشاء 7:56 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:43

موعد صلاة الظهر 11:49 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:46 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:41

وقت صلاة الظهر 11:41

موعد صلاة العصر 3:14 م

وقت صلاة المغرب 6:13 م

وقت صلاة العشاء 7:32 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:53 ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 16: 3

موعد صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:32



