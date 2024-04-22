أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 22/4/2024 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 22/4/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:48  ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء  7:48

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 3:50 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:56 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:43
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد  صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:46  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:41
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة  العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:13 م
وقت صلاة العشاء 7:32 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:53  ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:32


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements