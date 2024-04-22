شكرا لقرائتكم خبر عن دوى انفجارات بمحيط القاعدة الأمريكية فى حقل العمر السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة رويترز، بسماع دوى انفجارات فى محيط القاعدة الأمريكية بحقل العمر شرقى دير الزور السورية.

وكانت وكالة "رويترز" قالت نقلا عن مصادر أمنية، إن 5 صواريخ أُطلقت من مدينة الموصل بشمال العراق باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية فى سوريا.

وأشار المرصد السورى لحقوق الإنسان، إلى أن طائرة مسيرة للفصائل الموالية لإيران تحلق فى أجواء القاعدة الأمريكية بمطار خراب الجير شمال الحسكة.

وأوضح المرصد السورى أن الدفاعات الجوية بالقاعدة الأمريكية تمكنت من التصدى للمسيرة وإسقاطها قبل وصولها إلى القاعدة، موضحا أنه الهجوم الثانى من نوعه خلال 24 ساعة.