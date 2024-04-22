شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: طرح اللحوم بـ280 جنيهًا والكبدة بـ250 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمتابعة والمشرف العام على المنافذ أن أسعار اللحوم البلدي مستقرة فى منافذ الوزارة ومعرض من خير مزارعنا لاهالينا بالدقى عند 280 جنيهًا لكيلو اللحوم البلدى والكفتة 260 جنيهًا والكبدة 250 جنيهًا.

أضاف أن هذه التخفيضات فى أسعار اللحوم البلدى إلى الغاء جميع الحلقات التسويقيه والوسطاء والتجار فضلًا عن الاجراءات التي اتخذتها الدوله المصريه وادّت إلى هبوط ملحوظ في اسعار الاعلاف.

وأكد صالح ان مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" جاءت لتلبية رغبات المواطنين وتحقيق الرضاء الاجتماعي لديهم.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لانتاج اللحوم الى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لانتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالاسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الاسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.

يذكر أن وزارة الزراعة تبذل جهود كبيرة لمضاعفة الكميات المعروضة من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها و تواصل ضخ السلع بتخفيضات كبيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.