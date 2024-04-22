شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد روعة شواطئ وبحر مطروح والمناظر الخلابة قبل زحام المصيف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمتع زوار وعشاق شواطئ مطروح والساحل الشمالي، خلال المصيف، بروعتها وجمالها وتنوع الطبيعة البكر بمناظرها الخلابة، إلى جانب طقسها المعتدل وأجوائها الصحية، ويعيشون اللحظات الرائعة والممتعة، فى الهدوء ونقاء الأجواء بعيداً عن الزحام وضغوط الحياة العملية، لكن الكثيرون لم يعايشوا الأجواء الأكثر هدوءًا وخصوصية خلال فصل الربيع، والاستمتاع أكثر بتأمل الطبيعة الساحرة والبحر بعيداً عن صخب المصيف، وهذه الأجواء يعرفها أهإلى المحافظة ويستمتعون بها هم وأعداد من عشاق مطروح، الذين يفضلون قضاء أوقات مميزة قبل أو بعد موسم الصيف السياحي، والاستمتاع بالخصوصية.

ونرصد من خلال مجموعة من الصور هذه الأجواء، إلى جانب خلو الشواطئ من الزحام، وصفاء الأجواء وهدوء أمواج البحر وتدرج ألوأنه، ومشاهد الشواطئ البعيدة والقريبة المطلة على خليج مدينة مرسى مطروح، وإطلالة مسجد العوام على الكورنيش، واقبال المواطنين على الجلوس داخل البحر على ممشى ألسنة حماية الشواطئ، التى تمنحهم شعوراً بأنهم على متن سفينة وسط البحر.

وتتنوع شواطئ الساحل الشمإلى ومدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، ويتميز كل منها عن الآخر فى المناظر الطبيعية الخاصة، وتتفأوت نسب الزحام والإقبال عليها، خلال فترات المصيف المختلفة، والتى يتوافد خلالها أكثر من 7 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، على طول الشواطئ الممتدة لأكثر من 300 كيلومتر، بطبيعتها الساحرة والهدوء والخصوصية والتنوع، من حيث طبيعة الرمال ونقاء المياه، ووقوع معظم الشواطئ على خلجان لا تصلها الأمواج العالية، بالإضافة إلى وجود شواطئ أخرى مفتوحة على البحر بأمواجها المتوسطة والعالية.

وتشهد جميع الشواطئ إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التى بها أطفال صغار الشواطئ الواقعة على خلجان، التى تناسب سباحة الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج.

وتزدحم شواطئ مدينة مرسى مطروح بالمصطافين، ويقع غرب المدينة عدد من الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، منها شاطئ الأبيض والأصيل وشواطئ منطقة عجيبة وأم الرَخَّم وهضبة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة وغيرها.

وتنتشر الشواطئ العامة، قبالة المدينة وشرقها وغربها، مثل شاطئ مطروح العام، القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ روميل الشهير، والذى يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ ألفيروز، ويقع شاطئى العوام والليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، وتقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وعلم الروم، وباجوش وتقع غرب المدينة الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، منها شاطئ الأُبيض والأصيل وشاطئ منطقة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة، ومجموعة شواطئ منطقة القصر وغيرها.



تامل الطبيعة وواجهة مدينة مطروح من داخل البحر



روعة طبيعة مطروح وجمال شواطئها



شاطئ العوام قبل زحام المصيف



شاطئ الغرام واطلالته من ناحية كورنيش المدينة



شاطئ الليدو وهدوء ما قبل المصيف



شاطئ روميل مقصد المصطافين في مطروح



صورة ترصد واجهة مدينة مطروح وشاطئ روميل وبينها البحر



طقس مطروح. أجواء ربيعية البحر هادئ والطبيعة ساحرة



كورنيش الابيض الجديد في مطروح



كورنيش مرسى مطروح



ممشى ألسنة حماية الشواطئ مقصد محبي تامل الطبيعة