شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: توفير لقاح الحزام النارى بالفرع الرئيسى فى العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا عن توفير لقاح الحزام الناري في مركز تطعيمات فاكسيرا الرئيسي بالعجوزة .

وقالت فاكسيرا، إنه يمكن الوقاية من مرض الحزام الناري من خلال اتباع التعليمات التالية :-

ـ تلقي التطعيم: الحصول على لقاح حزام الناري هو أفضل طريقة للوقاية من هذا المرض.

ـ تجنب الاتصال المباشر: تجنب لمس وملامسة الأشخاص الذين يعانون من طفح جلدي بسبب مرض الحزام الناري.

ـ تجنب التعرض للرياح الباردة: قد تزيد الرياح الباردة من خطر الإصابة بمرض الحزام الناري.

وفى سياق آخر، كشف الدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، أنه يتم التنسيق مع الإمارات كنوع من الشراكة لتشغيل أول مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير لدعم البرنامج القومى للتطعيمات، مشيرا إلى أن المصنع الجديد سينتج 240 مليون سرنجة في العام وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج .

وقال الدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا في تصريحات لـــ "الخليج 365، إنه يتم استهلاك ما يقرب من مليار و200 مليون سرنجة في العام محليا، مشيرا إلى أن الإنتاج الذى يتم تصنيعة سيستغل محليا، واذا كان هناك فائضا سيتم تصديرة للخارج، لافتا إلى أن تكلفة هذا المشروع 500 مليون جنيه.. وتابع: سيتم تشغيل المصنع أول ديسمبر من العام الجارى.