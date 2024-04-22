شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تشكيل لجنة لمتابعة ارتفاع الحرارة وتأثيرها على الثروة الحيوانية والداجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم التنبيه على مديرى الإنتاج الحيوانى على مستوى محافظات الجمهورية بضرورة التواصل الدائم مع مربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة لدراسة أى مشكلات تواجههم على أرض الواقع والعمل الفورى على تذليلها، ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المتغيرة.

أضاف إبراهيم إنه تم تشكيل لجنة متابعة مركزية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة للتواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكل محافظات الجمهورية.



من جانبه، قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن النماذج ما زالت تؤكد الحالة المرتقبة من الارتفاعات القياسية فى الحرارة بداية من غد الثلاثاء وتستمر الأربعاء والخميس بالتزامن مع سيطرة كتلة باردة تبدأ من الشمال الغربي الأربعاء لتنشأ منطقة تناطح منخفض سطحي بارد مع جبهة جنوبية حارة يعمل على توسيع نطاق الحرارة وزيادة حدتها على الدلتا وباقي الجمهورية لتتعدى حاجز 40 – 42 ° م عدا الشمال الغربي.

أضاف فهيم أن يوم الأربعاء سوف تبدأ الكتلة الباردة في السيطرة على الأجواء بالدلتا والوجه البحري مع اشتداد الحرارة اكثر على الصعيد لتصل الى ما فوق 42 الى 43 درجة على جنوب الصعيد وعلى معظم مناطق سيناء، مع سيادة الرياح الجنوبية الساخنة "الشرد " على معظم المناطق خلال الثلاث أيام "الثلاثاء – الخميس .