شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الأزهرى يؤدون امتحانى العربى والخط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الأزهرى، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، اليوم الإثنين، فى اللغة العربية والخط والإملاء، كما يؤدي طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى، اللغة العربية ورقة ثانية والهندسة.

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات خاصة بالتلاميذ والطلاب لامتحانات النقل، منها يحظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التي تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أية أوراق تخص المادة في اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات أو أي شىء يساعد على الغش باللجان، كما ينبه على الطالب الإجابة بالقلم ذي المداد الأزرق فقط ويحظر استخدام أي قلم بلون آخر عدا الرصاص في المسودات فق، وعلى الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أية علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أي متعلقات داخل ورقة الإجابة.

كما ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس) بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع في الإجابة، وعدم تحرك أي طالب من مكانه قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء اللجنة ، واختفاء أي ورقة إجابة معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ ، ويتعرض الطالب الذي لم يسلم ورقة إجابته إلى إلغاء امتحانه إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

وشدد قطاع المعاهد الازهرية انه ينبه على جميع الطلاب قبل بدء اللجنة ، أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة للملاحظين ، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب في المادة التي لم يوقع فيها ، و اختفاء أي صفحة من أوراق إجابة الطالب معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ ، ويتعرض إلى إلغاء امتحانه عن هذه المادة إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

كما لا يسمح لأي طالب الخروج من لجنة الامتحان قبل نهاية نصف الزمن المحدد الإجابة المادة، و يحظر على الطلاب طى أو تمزيق أوراق الإجابة بأي حال من الأحوال وفي حالة حدوث ذلك يتم عمل محضر إثبات حالة وإرساله مع ورقة الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة .

وعدم كتابة أي عبارات خارجة عن سياق الامتحان أو تتضمن سبا أو قذفا أو إيحاءات سياسية أو عبارات تخالف الآداب العامة، التنبيه على الطلاب عدم تعمد طمس أو شطب الإجابات الصحيحة بصورة متكررة، على الطالب السؤال عن موعد امتحانه الشفهي الخاص به، عند امتحان الطالب المواد اللغات ، يلتزم الطالب بالإجابة بلغة واحدة فقط على الأسئلة، على الطالب كتابة رقم السؤال واجابته فقط ولا يضيع الوقت في كتابة رأس السؤال في ورقة الإجابة.