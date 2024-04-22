شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يجتمع لمتابعة الموقف المائى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر، لمتابعة الموقف المائى بالمحافظات والتأكد من الوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة لكل المنتفعين، ومراجعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف إيراد نهر النيل، وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية، والحالة الهيدرولوجية للنهر، و السيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.



كما تم استعراض الموقف المائى بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة "الصيف".

ووجه سويلم بمواصلة الجهود المبذولة من كل أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية، وبما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.