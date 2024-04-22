شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: مناطق غرب الجمهورية معرضة لرياح جنوبية ساخنة محملة بالأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن التغيرات فى حالة الطقس هذه الأيام تأتى فى فترة حرجة لمعظم التراكيب المحصولية خاصة أشجار الفاكهة في مراحل التزهير والإخصاب والعقد وما بعد العقد.

أوضح فهيم، أن مناطق غرب الجمهورية من سيوة غرباً مروراً بمطروح والواحات البحرية والفرافرة والداخلة والخارجة والظهير الصحراوي الغربي لمحافظات الصعيد بالكامل "من أسوان وحتى بني سويف والفيوم" معرضة لرياح جنوبية ساخنة محملة بالرمال والأتربة، ولا بد من دعم الزيتون ومحاصيل الخضر هناك .

جدير بالذكر، أن التحديثات الأخيرة لنماذج التنبؤ بالمناخ إلى تعمق الحالة المتوقعة من التغيرات المناخية القوية حيث تشير التوقعات الى ارتفاع الحرارة وبقوة بداية من الثلاثاء لتكون حول الـ 40°م على معظم المناطق بما فيها شمال الدلتا والساحل الشمالي عدا سيناء ومدن القناة .

