شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: محطة معالجة المحسمة نقلة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إن مشروع محطة معالجة المحسمة يعد نقلة نوعية كبيرة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر، وأنه باكورة لمشروعات أكبر فى ذات المجال مثل إنشاء محطة بحر البقر التى تم الانتهاء منها وافتتاحها سبتمبر 2021 بطاقة .5.60 مليون متر مكعب يومياً، ومحطة الحمام بغرب الدلتا والتى تم الانتهاء بالفعل بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً .

وأوضح أنه يتم إعادة إستخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه بتدوير المياه عدة مرات داخل شبكة المجارى المائية، بالإضافة للمشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى والتى أضافت 4.80 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لتصبح القدرة الاجمالية لإعادة الاستخدام فى مصر حوالي 26 مليار متر مكعب .

وأضاف أنه يتم نقل مياه الصرف الزراعي من مصرف المحسمة الواقع غرب قناة السويس عبر مسار يمتد بطول 14.50 كيلومتر وصولا إلى سحارة سرابيوم أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة والتى تنقل المياه إلى محطة المعالجة الواقعة شرق القناة ليتم معالجتها ثلاثياً بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب سنويا ، ويتم نقل المياه المعالجة بعد ذلك لرى أراضي المزارعين بمنطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء بزمام 50 ألف فدان .

جدير بالذكر أن السحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه ، ويبلغ عمق البيارة الواحدة 60 متر وطول سحارة سرابيوم 420 متر ، وقد اختارت مجلة Engineering News-Record الأمريكية محطة المحسمة لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020 ، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم .