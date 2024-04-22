شكرا لقرائتكم خبر عن وفد نقابة المعلمين يصل المغرب لحضور اجتماعات المؤتمر العام لاتحاد المعلمين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إلى العاصمة المغربية الرباط، يرافقه أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين المصرية ، تمهيدا لعقد اجتماعات المؤتمر العام لاتحاد المعلمين العرب بالعاصمة المغربية، فى ضيافة النقابة الوطنية للتعليم بالمغرب، بمشاركة جميع النقابات والمنظمات التعليمية العربية أعضاء الاتحاد .

وضم الوفد المصرى ، خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ومحمد عبدالله وكيل النقابة العامة للمعلمين و حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة وياسر عرفات الأمين العام للنقابة وأحمد شعبان الأمين المساعد، وكان فى استقبالهم ، الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم بالمغرب .

وتنطلق فعاليات المؤتمر العام لاتحاد المعلمين العرب مساء اليوم الإثنين بالعاصمة المغربية الرباط . وتناقش اجتماعات اتحاد المعلمين العرب ، عددا من الموضوعات على رأسها تقديم كامل الدعم والمساندة للطلاب والمعلمين الفلسطينيين، في مواجهة آلة القتل والدمار الإسرائيلية، التي تواصل حرق الأخضر واليابس وقتل الأبرياء، وتدمير المدارس والجامعات الفلسطينية وما تنتهكه من ممارسات ضد المدنيين العزل، خاصة في مجال التعليم الذي تضرر نتيجة قصف العدوان الإسرائيلي للمنشآت التعليمية.

ويبحث المشاركين حلولا عملية باستخدام التكنولوجيا والفيديوهات التعليمية لاستكمال تعليم الطلاب الفلسطينيين عامهم الدراسي، والتغلب على صعوبات الدمار الكبير الذي لحق بالمدارس والجامعات الفلسطينية نتيجة القصف الغاشم من آلة القتل الإسرائيلية تجاه المنشآت الحيوية الفلسطينية.



