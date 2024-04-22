شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تكليفات من وزير الرى بشأن تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف الدراسة البحثية التي يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه بشأن "تبطين الترع بإستخدام مواد صديقة للبيئة" حيث تم استعراض أبرز التقنيات المنفذة فعلياً بالدول الأخرى، النتائج الأولية للدراسة البحثية والتى تتضمن الدراسات الحقلية والمعملية والمعاينات على الطبيعة لمواقع 3 ترع تم اختيارها فى كفر الشيخ والفيوم والشرقية.‎

‎وفى التقرير التالى نتعرف على تكليفات وزير الرى:



‎1- متابعة أعمال التبطين بالترع الثلاث المقترحة للتجربة وإعداد مقارنة بالطرق التقليدية من حيث التكلفة المالية والمدة الزمنية للتنفيذ.

‎2- إجراء الإختبارات المعملية والنماذج الرياضية اللازمة لضمان الحصول علي أفضل النتائج ، وتنظيم برنامج تدريب للمهندسين والفنيين بالوزارة بعد تقييم التجربة.

‎3- تصميم القطاع المائى للترع بناءاً على قياسات فعلية للزمامات الزراعية الحالية والإحتياجات المائية على الترعة.

‎4- التعاون ودعم القطاع الخاص لتنفيذ نماذج تجريبية للتقنيات الجديده للتبطين.

‎5- ⁠البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

