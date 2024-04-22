شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: ارتفاع الحرارة اليوم 5 درجات عن الأمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن التحديثات الأخيرة لنماذج التنبؤ بالمناخ تشير إلى تعمق الحالة المتوقعة من التغيرات المناخية القوية .

‎ أضاف فهيم أن الارتفاع القوي في الحرارة سوف يبدأ تدريجياً من اليوم الإثنين بارتفاع 5 درجات عن الأحد، ثم ترتفع الحرارة وبقوة بداية من الثلاثاء لتكون حول الـ 40°م على معظم المناطق بما فيها شمال الدلتا والساحل الشمالي عدا سيناء ومدن القناة.

يشار إلى أن شهر برمودة الحالى بدأ من 9 أبريل ويستمر حتى 8 مايو وهو ثالث شهر في فصل "برت" يعني "الإنبات أو النمو" فى مصر القديمة، عندما ينتهى فيضان نهر النيل وتبدأ كل اراضي مصر فى الاكتساء باللون الأخضر.

ومن الأمثال المرتبطة بهذا الشهر "برمودة، دق العامودة" ، وهو ما يعني دق سنابل القمح بعد نضجها وتجهيز القمح للدراس أو تذرية حبوبه بعد الحصاد .