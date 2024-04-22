شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمى 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء ، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.