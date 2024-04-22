شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: طرح الأرز بـ27 جنيهًا للكيلو فى معرض الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمشرف العام على المنافذ، إنه يتم طرح الأرز فى معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقى من 27 وحتي 30 جنيهًا للكيلو وفقا لدرجة النظافة ونوع الحباية.

أضاف صالح، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين علي المعرض بأعداد تتجاوز الـ50 ألف مواطن يوميا، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم عرض "خمسة بخمسة " طماطم وجزر وبطاطس وخيار وبرتقال بسعر 5 جنيهات لكل صنف، وأن أسعار اللحوم البلدي مستقرة عند 280 للكيلو والكفتة بـ260 والكبدة 250 جنيهًا والدقيق 24 جنيهًا وكرتونة البيض الأحمر والأبيض 140 دعما مباشرا للمواطنين.

أوضح صالح، أن المعرض يتوفر فيه كل المنتجات منها "الدواجن واللحوم والأرز، والبيض، والسكر، وأنواع الجبن المختلفة والعسل والبقوليات والخضراوات والزيت والأسماك، وجميع هذه السلع بأسعار تنافسية.

أشار صالح، إلى أن زائري المعرض منذ افتتاحه وحتي الآن تجاوز 2 مليون زائر بواقع 50 ألف زائر يوميا اشتروا من 210 أطنان إلي 250 طن مواد غذائية يوميًا.

