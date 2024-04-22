شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إسبانيا بالقاهرة يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع العرب على المستوى الأكاديمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الإسباني بالقاهرة البارو إيرانثو جوتييريث، إنه من المهم أن يكون هناك حديث مع السفراء العرب والجامعة العربية للتأكيد على أواصر الثقة التي تجمع بين إسبانيا والدول الأخرى.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الدولي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية والتفاهم العالمي الذي تستضيفه الامانة العامة للجامعة العربية اليوم الاثنين، ان العالم يتقاسم نفس القيم لذلك نعمل مع الجميع لتحقيق الاستقرار العالمي.

وشدد على ان التعاون بين إسبانيا والدول العربية ومؤسساتها الأكاديمية خاصة المرتبطة بالإعلام مهم للغاية، وذلك للدور الذي يلعبه الإعلام في تشكيل الرأي العام وبالتالي تعزيز حوار الحضارات.

واضاف ان رجال الاديان ومنظمات المجتمع المدني وقادة المنابر الإعلامية يلعبون دورا رئيسيا في تحقيق هذا الهدف، مشددا على دور مؤسسات الاعلام الرقمية، حيث ينبغي العمل على مواكبة التطورات التكنولوجية الكبيرة في هذا الاطار