شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشارك بمؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية بجامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك البابا تواضروس، في مؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية والتفاهم العالمي السلام للجميع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى جانب عقد مباحثات مع أحمد أبو الغيط على هامش المؤتمر.

ونشرت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه سيتم منح قداسة البابا تواضروس الثاني الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب مشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية بجامعة الدول العربية

وفى سياق متصل، استقبل مساء أمس قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ، الدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني، وذلك في إطار زيارة الضيف اللبناني الحالية لمصر.

ونقل الدكتور كلاس تحيات الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، ودار حوارٌ أثناء اللقاء عن البرلمان الشبابي الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية، وأبدى وزير الشباب اللبناني إعجابه بفكرة البرلمان والنماذج الشبابية الوطنية المشاركة فيه، كما طلب من قداسة البابا الصلاة من أجل استقرار الأوضاع في لبنان.