شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر العلمى الأول لطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية، تحت عنوان "مكافحة الفساد والتكنولوجيا الحديثة"، والذي نظمته كلية الحقوق بجامعة حلوان، تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفي عميد الكلية، والدكتور أحمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر، الدكتور اسامة حمزة وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي كلمته، أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية مثل هذه المؤتمرات في تعزيز الوعي بقضايا مكافحة الفساد وأثرها على المجتمع، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الوعي لدى طلابها بالقضايا الوطنية والعالمية الهامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق أن المؤتمر ناقش مفهوم الفساد وأشكاله المختلفة، وتسليط الضوء على تأثيراته السلبية على المجتمع والاقتصاد، بالإضافة إلى أهمية وجود نظام قانوني فعال لمكافحته والحد من آثاره.

وأضافت أن المؤتمر تناول أيضًا الإجراءات القانونية والقضائية لمكافحة الفساد، ودور النظام القضائي في تطبيق القوانين الإجرائية المدنية ذات الصلة، وإجراءات التحقيق والعقوبات في قضايا الفساد، مع التركيز على أهمية حماية المحققين وضمان سرعة العدالة.

كما استعرض المؤتمر التعاون الدولي في مكافحة الفساد وتبادل المعلومات والخبرات، ودور مكافحة الفساد في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الأدوات والسياسات الضرورية لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن أهمية التوعية والتثقيف بشأن مكافحة الفساد ودور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشر الوعي بهذه المشكلة، ومناقشة التحديات والتطورات الحديثة في مجال مكافحة الفساد.

ويهدف المؤتمر إلى تطوير الجانب الفكري والبحثي للطلاب والمشاركة والتعاون بين طلاب الجامعات المصرية فى جو تنافسي حيث شارك 16 بحث علمي مقدم من طلاب كلية الحقوق جامعة حلوان بالشعبة العامة وبرنامج انجليزى، بالإضافة إلى أبحاث مقدمة من طلاب بكلية الحقوق جامعة السادات والأكاديمية العربية، ويتمثل الهدف الثانى من المؤتمر تدريب الطلبة على تنظيم الفعاليات حيث قام اتحاد طلاب كلية الحقوق بإعداد المؤتمر وتنظيمه.

وتم عرض رئيس الاتحاد الطالبة دنيا أسامة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وجهود جامعة حلوان فى مواجهتها باللغة العربية، وعرض الاستراتيجية من طلاب برنامج انجليزى بالكلية باللغة الانجليزية.

كما قدم فريق المسرح بالكلية فقرة مسرحية

تم تقديم فقرة غنائية من طلبة كورال الكلية، وفقرة شعرية من طلاب الاتحاد، وعلى هامش المؤتمر تم تكريم موظفى الكلية والعمال وأيضا تم تكريم أعضاء هيئة التدريس والطلاب الفائزين فى مسابقات دولية ومحلية.

وتم فوز بحثين أحدهما من الأبحاث المقدمة من الأكاديمية العربية ، والثانى من طلبة برنامج اللغة الانجليزية بالكلية.