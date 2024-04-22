شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر حرة آمنة".. مهرجان للأنشطة الطلابية بجامعة السويس بمشاركة 500 طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جامعة السويس انطلاق فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية، تحت شعار "مصر حرة آمنة سالمة"، الذي يقام تحت رعاية قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة السويس، بمشاركة نحو 500 طالب وطالبة من 29 جامعة مصرية.

وجاء المهرجان في إطار سعي الوزارة للاهتمام بالأنشطة الطلابية لدورها المهم في بناء شخصية الطالب الجامعي، حيث عُقد حفل الافتتاح تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور ورعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور أشرف محمد حنيجل رئيس جامعة السويس، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

وانطلقت الفعاليات بطابور العرض من الجامعات المصرية المشاركة في المهرجان، حيث أكد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، أن المهرجان ثمرة التعاون بين الجامعة والوزارة، ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب ويساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، مضيفًا أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه الفعاليات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف محمد حنيجل رئيس جامعة السويس، أن المهرجان مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالشباب الجامعي وتطوير قدراتهم وتنمية مواهبهم، موضحًا أن المهرجان يأتي في إطار احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء.

وأشار الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة إلى أهمية الدور المهم للأنشطة الطلابية في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين شخصياتهم المتكاملة، فضلًا عن اكتشاف المواهب وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي داخل المجتمع الطلابي.

وعلى هامش حفل الافتتاح قدم كورال هارموني عربي كورال جامعة عين شمس، بقيادة المايسترو محمود وحيد،

واعقب ذلك عرض فنية وفلكلورية لطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تم الإعلان عن بدء فعاليات التسابق في المجالات الرياضية والفنية والاجتماعية من خلال ألعاب كرة القدم والكرة الشاطئية والرسم الزيتي والشطرنج، تحت إشراف الدكتور عز الدين الحسيني نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة، والأستاذة جيهان وحيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

كما حضر حفل الافتتاح نائب محافظ السويس والسكرتير العام للمحافظة وقيادات المحافظة، ومساعد قائد الجيش الثالث، والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ومديري المديريات.