شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: مصر قدمت نموذجا فى السلام والأمان لضمان حياة مستقرة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف إن السلام غاية الوجود، موضحا أنه لن يكون للحياة معنى بلا سلام .

وأضاف خلال كلمته اليوم ممثلا عن الأزهر الشريف في فاعليات مؤتمر الثقافه الاعلامية والمعلوماتية التي انطلقت فاعليته صباح اليوم الاثنين، بمقر الإمانة العامة للجامعة العربية، أن مصر عرفت السلام والإيمان منذ القدم وكان ملكوهم يحرصون علي إقامة السلام والعدل بين الراعية .

ولفت إلي أن مصر قدمت نموذجا في السلام والأمان يضمن للجميع حياه مستقره من أجل التخلي عن الأمراض الاجتماعية كالكراهيه والعنف.

وأكد أن التاريخ الاسلامي شهد كثيرا منذ القدم علي نشر السلام التسامح بين الأديان المختلفة، قائلا إن الواقع يشهد أن كثير من للناس يفتقدون الأمن والأمان، موضحا أن هناك العديد من ايات القران الكريم التي تؤكد علي السلم والسلام ورفض العنف والكراهيه .



