شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: بدر شوال الوردى يزين السماء بعد غد.. وغرة ذى القعدة 9 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن بدر شهر شوال للعام الهجري الحالي 1445 سيكتمل بعد غد الأربعاء في الساعة الواحدة و50 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبذلك تكون غرة شهر "ذى القعدة" يوم الخميس 9 مايو المقبل، لأن شوال عدته 29 يوما وفقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

وأضاف تادرس، أن بدر شهر شوال سيصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم وتبلغ نسبة لمعانه 100%، ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

وأوضح أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري.

وأشار إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء أشهرها "القمر الزهري أو الوردي أو القمر العشبي" دلالة على أجواء الربيع ونمو الزروع والعشب ونبات الحقل في هذا الوقت من العام.

وأكد أستاذ الفلك، أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.