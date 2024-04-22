شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مصر لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى بالتزامن مع الإحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، ويأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتنطلق البطولة من يوم الأربعاء 24 أبريل وحتي 27 أبريل، بمشاركة أكثر من 10 دول عربية بمدينة مصر الدولية الأولمبية.