شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 38 درجة.. الأرصاد: أجواء حارة بأغلب الأنحاء شديدة الحرارة جنوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء ، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجات حرارة متوقعة علي مناطق الجمهورية، القاهرة الكبرى 33 درجة وجنوب الصعيد 38 درجة .

ويشهد اليوم الاثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء ، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

ومتوقع اليوم نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.